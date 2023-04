Il savonese Alessio Durante vola a Macao: sarà primo chef nel ristorante stellato di Alain Ducasse

Quiliano. Un’altra esperienza all’estero, in un prestigioso ristornate stellato, ma questa volta a 8mila chilometri dalla sua Valleggia. Lo chef Alessio Durante è pronto a partire, ultime pratiche con i documenti e valigia quasi pronta per iniziare una nuova avventura a Macao (regione autonoma della Cina), nel ristorante due stelle Michelin “At Morpheus”.

“Paura? No, sono tranquillo. La responsabilità sarà tantissima, la prendo come una sfida contro me stesso, sono sicuro che ce la farò”. Alessio, infatti, diventerà primo chef del prestigioso locale, per lui una prima volta in questo ruolo in un ristorante 2 stelle Michelin. “Ha aperto 5 anni fa, Ducasse lo considera il suo gioiellino, la chicca del suo gruppo. Sono una ventina i cuochi in cucina e quattro i servizi serali a settimana. La cucina proposta è quella mediterranea”, racconta il savonese.

