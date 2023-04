Imperia, per la prima volta nella basilica di San Giovanni arriva il “Presepe Pasquale”

Imperia. Per la prima volta la Basilica di San Giovanni a Imperia ospita il Presepe Pasquale, una rappresentazione artistica del tempo della Passione, narrando la tragica fine della storia della vita di Gesù.

Ad occuparsi dell’allestimento è stato Beniamino Gorlero, da sempre appassionato di Presepi e che quest’anno, su idea del parroco Don Alessandro, ha creato in due mesi un’opera unica. «Con il presepe pasquale abbiamo voluto ricreare la via Crucis ovvero la Passione di Cristo, dall’entrata Gerusalemme, all’ultima, cena, l’orto del Getsemani fino alla cosa più importante per noi cristiani: la resurrezione».

» leggi tutto su www.riviera24.it