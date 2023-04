Iren Genova Quinto, sconfitta indolore a Trieste

Trieste. La 24ª giornata del campionato nazionale di Serie A1 si chiude con una sconfitta in casa della Pallanuoto Trieste (13-11 il risultato finale) per l’Iren Genova Quinto. Un ko per molti versi indolore, dato che i biancorossi già dallo scorso turno avevano messo in sicurezza i playoff e il settimo posto in classifica.

“Non abbiamo disputato una brutta partita – commenta il tecnico Luca Bittarello -. L’abbiamo affrontata con il giusto piglio, impostandola come ci eravamo detti. Poi in alcuni frangenti abbiamo preso dei gol a uomini pari di troppo che hanno allungato il parziale in favore dei nostri avversari, ma anche in quel caso abbiamo lottato per recuperare. Propio quando abbiamo provato a riportarci sotto un paio di disattenzioni in difesa ci hanno definitivamente tagliato le gambe. Resta evidente che per una squadra come la nostra diventa impossibile fare risultato quando, soprattutto in trasferta, si prendono 13 reti. Ora testa al Salerno: vogliamo chiudere al meglio la regular season davanti al nostro pubblico”.

» leggi tutto su www.genova24.it