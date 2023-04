Lavagna: cade da fascia e batte la testa; grave in volo al San Martino

Grave infortunio in via Suea a Lavagna. E’ accaduto alle 14.45 circa quando una donna di 58 anni è caduta per motivi imprecisati da una fascia, procurandosi un profondo trauma cranico. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica Tango 1 e la Croce Rossa di Chiavari. Le condizioni della paziente, giudicata in un primo momento in codice giallo, è stata stabilizzata ed inviata poi in codice rosso al pronto soccorso del San Martino con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Genova. Presenti sul posto anche i carabinieri; del caso si sono occupati anche i vigili del fuoco di Chiavari.

