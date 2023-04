Lavagna: Pasqua al 118, decine di emergenze da affrontare

I giorni festivi non sono tali per il personale del 118. Oggi, Pasqua, fino alle 20, concentrate soprattutto nel pomeriggio, il 118 di Lavagna è intervenuto una cinquantina di volte in un territorio che va da San Lorenzio della Costa a Moneglia fino alle valli interne. Ben 14 gli interventi per traumi in cui per due volte la gravità ha richiesto l’impiego di elicotteri. In quindici casi, quasi tutti in codice rosso, massima gravità, per crisi cardiocircolatorie (4); respiratorie (4); neurologiche (7). Tre per crisi psichiatriche, tra cui un tentato suicidio, ed una quindicina per altre patologie.

Sabato, giorno di vigilia, gli interventi del 118 di Lavagna, con due automediche, sono stati una sessantina, una media di circa tre all’ora, ma va considerato che di notte il lavoro cala. Ben venti le chiamate per traumi che vanno dalle cadute di anziani in casa agli incidenti stradali più o meno gravi che in questa stagione riguardano soprattutto motociclisti; ma anche vittime di infortuni domestici o agricoli; o di cadute durante escursioni. A seguire sette crisi gastroenterologiche, forse dovute al clima festivo.

Tra le più gravi, quasi tutte in codice rosso: tre crisi cardiocircolatorie, due respiratorie e quattro neurologiche. Poi ci sono gli interventi per casi psichiatrici (3); tossicologici (2); Infettivi (1) e altre 17 interventi per altre patologie.

