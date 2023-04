Lettere: “Ospiti soddisfatti nell’accogliente Rapallo”

A firma Ginevra Hobson e i suoi amici

Incredibile Rapallo! Nonostante i lavori in corso e le difficoltà di accesso al Lungomare, gli “amati invasori” delle Feste Pasquali sono tutti soddisfatti! E non solo i foresti, ma anche i genovesi per i quali il ‘mugugno’ è quasi una professione. Sarà per il sole, oppure per l’uovo gigante del Circolo dei pescatori sul Chiosco della Musica o per il giro in elicottero benefico della Croce Bianca o per l’offerta gastronomica variegata, dalle pizze gourmet al Cappon Magro del raffinato Ristorante Miramare, o per un drink e la quiete al sole della rinata Villa Porticciolo, ma tutti sono soddisfatti.

I Vigili Urbani sono stati preziosi e con loro l’assessore alla gentilezza, Antonella Aonzo, che hanno dato il meglio nella capacità di accoglienza. Bravi veramente! Ginevra con i suoi amici.

