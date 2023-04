Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto e Pallanuoto

Si chiude ai quarti di finale dei Play Off la stagione del Rapallo Pallanuoto. Il Trieste si aggiudica, con merito, la doppia sfida che vale le semifinali in cui affronterà la SIS Roma. Un pizzico di amarezza in casa Rapallo per non aver potuto affrontare al meglio i quarti, vista l’indisponibilità di Roberta Bianconi. L’assenza di Robi Nazionale, leader tecnica ma soprattutto caratteriale delle giallo blu, è pesata non poco nelle gare play off.

