Pasqua, Toti: “Grazie a chi lavora per la nostra comunità. Si apre una stagione ricca di eventi e iniziative”

Liguria. Gli auguri di una serena Pasqua “innanzitutto a coloro che trascorrono questa festa a lavorare per la nostra comunità, con un impegno encomiabile”, ricordando che in queste giornate inizia “una primavera costellata di tantissimi eventi, concerti e manifestazioni culturali e di intrattenimento per chi vive in Liguria e per i turisti” e invitando liguri e vacanzieri a “consumare i prodotti liguri per scoprire qualcosa in più del nostro territorio e sostenere i settori della pesca e dell’agroalimentare, con le nostre coltivazioni ‘eroiche’”: questi i punti salienti dell’augurio che il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti rivolge attraverso i social network ai liguri e ai tanti turisti, italiani e stranieri, che hanno preso d’assalto le località sulla costa e nell’entroterra.

“La Pasqua è una festa importante per le nostre famiglie, per i nostri riti religiosi ed è bello – afferma Toti – vedere Papa Francesco tornare a celebrare i riti della Pasqua dopo il periodo in ospedale che ha vissuto. È una festa importante anche per i riti laici, per la nostra regione e per la nostra economia: in questi giorni comincia quella lunga stagione fino all’estate, ricca dal punto di vista dell’offerta turistica del territorio”.

