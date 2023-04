Pasquetta da bollino rosso per le autostrade liguri: previste code e disagi in A10 e A26

Genova. Traffico da bollino rosso in occasione del rientro dei turisti per il ponte di Pasqua. Secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia, i tratti più critici sono l’A10 in direzione Genova (fino alle 19) e in direzione Savona (fino alle 16) e l’A26 sia verso il Piemonte che verso Voltri fino alle 19 di domani.

In questi giorni in Liguria pienone di turisti, come anticipato dagli operatori del settore nei giorni scorsi. Locali e spiagge sono stati prese d’assalto dando così il via ufficiale alla stagione. In occasione del ponte pasquale sulle autostrade liguri, per favorire gli spostamenti dei vacanzieri, sia Autofiori che Autostrade avevano previsto una “tregua pasquale” dei cantieri.

