Pieve di Teco, l’appello da parte di cittadini e opposizione per chiedere una lista unica

Pieve di Teco. Appello da parte di alcuni cittadini e dall’opposizione “Pieve bene Comune” per chiedere una lista unica alle prossime elezioni.

«L’aspettativa di gran parte dei concittadini di Pieve di Teco – spiega la nota- è di riuscire, tutti insieme, a dare ordine ad una lista che rappresenti tutte le componente che, mettendosi insieme, diano visibilità della volontà di superare divisioni in nome del bene della comunità tutta. In questa operazione , è noto a tanti, vi sono persone qualificate e competenti che sarebbero disponibili a legare il nome per impegno per dare corpo alle aspettative dichiarate da molti. Il nostro è un appello che deriva dalla convinzione che solo insieme è possibile dare slancio alla Pieve di oggi e del futuro, alle sue frazioni, per uno sviluppo che è necessario programmare con tutte le migliorie risorse umane disponibili a un impegno diretto, fuori da ogni partigianeria Siamo convinti che devono essere superate tutte le personalizzazioni, ma che tutti ci setta a lavorare e impegnarsi per obiettivi che solo insieme sarà possibile raggiungere, perché tutti ci si possa sentire gratificati per un paso importante che deve attraversare indistintamente le incomprensioni di oggi. Per questo è opportuno , forse anche indispensabile, che ci possa essere a guidare questo processo chi sappia rappresentare indistintamente tutta la comunità, fuori da contrapposizioni che, tutti ne siamo convinti, non portano a nulla di buono, è una disponibilità che è stata dichiarata proprio nella logica di togliere ogni contrapposizione».

» leggi tutto su www.riviera24.it