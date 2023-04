Ponte di Pasqua, previste code in A10 e A26: lunedì con traffico da bollino rosso

Liguria. Traffico da bollino rosso in occasione del rientro dei turisti per il ponte di Pasqua. Secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia, i tratti più critici sono l’A10 in direzione Genova (fino alle 19) e in direzione Savona (fino alle 16) e l’A26 sia verso il Piemonte che verso Voltri fino alle 19 di domani.

Sulla tratta di competenza di Autofiori in alcuni tratti potrebbero formarsi code con conseguente aumento dei tempi di percorrenza. In particolare, sulla A6 tra Millesimo e Altare, tra Altare e Savona (e in direzione opposta) ci sono alcuni restringimenti di carreggiata. Sulla A10, invece, carreggiata a doppio senso di circolazione tra il confine e Bordighera e tra San Bartolomeo e Andora (e in senso contrario). Tra Albenga e Andora chiusura di una corsia per il rifacimento delle barriere.

