Portofino vieta gli assembramenti in alcuni punti critici. Ma non il numero chiuso. Ordinanza di complessa interpretazione quindi applicazione in un territorio “preso d’asakto” sia da terra sia da mare. Ordinanza tuttavia indispensabile, anche per premunirsi contro eventuali incidenti, per altro mai verificatisi.

Ecco il testo dell’ordinanza pubblicata integralmente sull’albo pretorio del Comune.

» leggi tutto su www.levantenews.it