‘Santa’: in tanti ad applaudire la Filarmonica, compreso Stan Caracciolo

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine”

Una giornata bellissima, tanto pubblico (molti stranieri, dapprima incuriositi, poi, entusiasti), gran bella musica.

Questo, un sunto del classico Concerto di Pasqua, offerto dalla Filarmonica Cristoforo Colombo, come sempre sul sagrato dell’oratorio di Sant’Erasmo, sotto l’attenta guida del Maestro Alessandro Cardinali.

Tema di quest’anno, la musica di Centro-Sud America, con classici pezzi dal Messico, al Brasile, passando per le sonorità argentine di Astor Piazzolla.

Come, detto, numeroso pubblico, cui ha portato il saluto e gli auguri il sindaco Paolo Donadoni. Tra i presenti, in prima fila, un attentissimo Stan Caracciolo, grande jazzista milanese, che, come ogni anno, in Estate, porterà a Santa Margherita il proprio vasto repertorio jazz e swing.

