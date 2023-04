Serie A1, il Bogliasco rinuncia alla trasferta di Ostia

Bogliasco. Niente trasferta romana per i ragazzi del Netafim Bogliasco 1951. Attesi ieri pomeriggio dall’impegno in casa della Distretti Ecologici Roma, nella gara valida per il 24° turno di Serie A1, i biancazzurri non si sono presentati a bordo vasca ad Ostia.

Una decisione dolorosa ed estrema che la nostra dirigenza si è trovata costretta a prendere dopo che i propri tentativi di chiedere un rinvio della sfida, presentati ripetutamente nelle scorse settimane alla società ospitante e alla Federazione sono rimasti del tutto inascoltati. “Privo del proprio centroboa titolare, il canadese Jeremie Blanchard impegnato con la propria nazionale, il Bogliasco 1951 ha da tempo fatto ciò che ogni società fa in simili circostanze: chiesto lo slittamento della gara. Una richiesta legittima che, come detto, è tuttavia caduta nel vuoto malgrado una prassi pressoché consolidata imposta in questo tipo di occasioni da sportività e buon senso” scrive la società ligure.

» leggi tutto su www.genova24.it