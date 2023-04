Sestri: Francesco Muzio è il settimo candidato sindaco

Dopo tanti annunci, oggi l’ufficialità. Francesco Muzio 57 anni è il settimo candidato sindaco di Sestri Levante per le elezioni amministrative fissate per il 14 e 15 maggio. L’ex consigliere comunale dei 5 Stelle sarà supportato dalla lista “Noi con te- Sestri Levante”; il simbolo avrà 6 stelle e non cinque; il MoVimento 5 Stelle aveva, infatti, dichiarato che non sarebbe sceso in campo. Muzio in un video apparso sui social ha dichiarato che in caso di ballottaggio non farà alcun apparentamento. Tra i suoi temi della campagna elettorale, ci sarà l’avversità al depuratore in località Ramaia.

» leggi tutto su www.levantenews.it