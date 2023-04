Skymetro, l’affondo di Genova Verde: “Sono 66mila euro al metro: denaro da spendere più saggiamente”

Genova. “Immaginiamo di vivere in una casa che necessiti di numerose riparazioni, dalle finestre piene di spifferi ai tubi dell’acqua che perdono, dalla caldaia sempre guasta all’impianto elettrico vecchio e pericoloso. Supponiamo poi di avere un piccolo gruzzolo. Quale sarà la scelta giusta per migliorare la qualità della nostra vita? Riparare gli impianti e le finestre per avere una casa più calda e sicura o spendere tutto per arredare il salotto con mobili pregiati di design? Se scegliamo le riparazioni anziché i mobili vuol dire che siamo contro il design?

Certamente no, a noi piace l’arredamento dotato di una bella estetica ma quello che facciamo è privilegiare le spese che generano la maggiore utilità”.

Con queste parole inizia la lettera aperta di Marco Brescia del Gruppo Genova Verde che torna a parlare di Skymetro, la linea di metropolitana sopraelevata che l’amministrazione comunale ha progettato per la Val Bisagno.

