Sovraffollamento a Portofino, istituite zone rosse contro gli assembramenti: multe fino a 275 euro

Genova. Portofino “è di tutti” quindi nessun numero chiuso perché “non è giusto” ma è “un gioiello da rispettare”. Per questo, e per evitare problemi alla sicurezza, il sindaco di Portofino Matteo Viacava ha firmato un’ordinanza che istituisce zone rosse contro gli assembrament.

In queste ‘zone rosse’ sarà vietato “lo stazionamento di persone in punti di aggregazione o ritrovo di gruppi e crocieristi in attesa di imbarco sui battelli o altro”, passaggi stretti, che tra i dehors dei locali e gli assembramenti “sono diventati un problema di sicurezza” dice Viacava.

