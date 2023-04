Spiagge, sabbia e bagnanti: l’intelligenza artificiale restituisce il mare a Sampierdarena

Genova. Una lunga distesa di sabbia, con i pennelli di scogli e tante spiagge piene di bagnanti intenti a nuotare nell’acqua azzurra a pochi metri dai palazzi antichi di Sampierdarena. No, non si tratta di una foto storica restaurata, né tanto meno di un ardito rendering allegato ad un altrettanto ardito progetto: stiamo parlando dell’esperimento grafico portato avanti dagli attivisti del Comitato Lungomare Canepa insieme ad un recentissimo programma di intelligenza artificiale capace di creare ex novo immagini rielaborando dati, archivi, prospetti e nozioni.

“Abbiamo provato a fare questo esperimento in primis per verificare se l’intelligenza artificiale potesse applicarsi anche ad una realtà specifica come quella di un quartiere – racconta a Genova24 Fabio, uno degli attivisti del comitato – e in secondo luogo, ma non per importanza, capire se un territorio come quello di Sampierdarena, nonostante tutte gli interventi umani, era considerabile ancora riconoscibile da un soggetto imparziale come una IA: volevamo capire se fosse ancora in grado di riconoscerne la sua naturalezza e la sua identità”.

