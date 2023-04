Viaggio gastronomico nei sapori della Valle Arroscia tra ingredienti segreti, tradizione e storia

Valla Arroscia. Ingredienti segreti, tradizione e storia per scoprire le tipicità del territorio in un viaggio gastronomico in Valle Arroscia. Le ricette sono racchiuse in un prezioso volantino dal titolo “12 piatti per 12 Comuni, itinerario gastronomico nella Valle Arroscia” che racconta con passione un passato culinario di cui ancora oggi l’entroterra ne è custode e tramanda da una generazione all’altra. Un itinerario che inizia da Aquila d’Arroscia con la teglia di melanzane. La notissima ricetta delle melanzane alla parmigiana trova ad Aquila una variante assai ricca di Liguria dove le melanzane provenienti dalle terrazze soleggiate vengono panate e fritte nell’olio extravergine locale e si alternano in teglia a salsa di pomodoro ed erbe aromatiche, foglioline di basilico appena colto, aglio e fette di formaggetta dei pascoli. Ricetta: Tagliare le melanzane in fette di 5m circa, impanarle e friggerle nell’olio extravergine ed alternarle in teglia con salsa di pomodoro fresco, profumato di erbe aromatiche ed aglio, foglioline di basilico e fette di toma locale. Gratinare in forno caldissimo per pochi minuti.

Il secondo piatto del tour è la carbunera di Armo, il così detto cugino povero del cappon magro. Non c’è pesce, ad eccezione dell’ acciuga salata, ma solo verdure di stagione lessate che sovrastano fette di pane casareccio strofinate con l’aglio. E poi una salsa acetata e profumata d’aglio. Composta da verdure di stagione non può mancare la scorzonera, carote novelle, fagiolini freschi e le trombette con bietola. La Carbunera è adatta al trasporto per il merendino nei prati.

