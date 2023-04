Associazioni e comitati: “Biodigestore non è green, Saliceti costa troppo non merita i fondi Pnrr”

“Dopo la bocciatura europea dei biocombustibili, per non essere condannati dalla storia e dal clima, perché scientificamente arretrati, occorre investire in una tecnica di smaltimento dei rifiuti organici in impianti di compostaggio aerobico, che veramente chiudono il ciclo dei rifiuti con modestissimi impatti negativi sul clima. E con costi di costruzione e di gestione assai inferiori rispetto ai biodigestori. Se ne avvantaggiano Comuni e cittadini per più basse tariffe di conferimento. Non parliamo quindi solo di ambiente. Parliamo di crude cifre, dei nostri portafogli”. E’ quanto si legge in una nota stampa diffusa da dalle associazioni e comitati No Biodigestore Saliceti, Comitato Sarzana, che botta!, Acqua Bene Comune, Cittadinanzattiva e Italia nostra.

“Per costruire un impianto di compostaggio il costo medio in Italia è di 350 euro a tonnellata di capacità. Alla nostra provincia è sufficiente un impianto inferiore alle 30 mila tonnellate. Con 10 milioni e mezzo ci potremmo togliere il pensiero. E potremmo ridurre la Tari – sottolineano le associazioni nella nota -. Per il biodigestore di Saliceti è previsto un investimento di 57 milioni di euro per 60.000 tonnellate di organico. Cioè realizzarlo ci costa 950 euro a tonnellata. E’ fuori mercato anche tra i biodigestori che si costruiscono in Italia (Massa, Civitavecchia, Cremona, Reggio Emilia), i cui costi d’investimento si aggirano attorno ai 400-500 euro/ton. Perché Saliceti costa il doppio? Nessuno ce lo ha mai spiegato e nessun politico lo ha mai chiesto a Iren”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com