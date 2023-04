Autostrade, martedì 12 aprile giornata da “bollino rosso” per chi viaggia in A10

Savona. Non bastasse il contro-esodo pasquale, anche la giornata di domani, martedì 11 aprile, sarà piuttosto critica per chi deve viaggiare sulle autostrade liguri.

Secondo il bollettino del traffico emanato da Autostrade per l’Italia, la mattinata di domani sarà da “bollino rosso” per chi viaggerà da Savona verso Genova, con “tempi di percorrenza molto superiori alla media” dalle 7 del mattino fino alle 16; ancora rallentamenti fino alle 19 e situazione invece normalizzata dalle 19 in poi. In direzione opposta, dal capoluogo di regione verso la città della Torretta, tempi di percorrenza ancora “molto superiori alla media” dalle 7 alle 13; tempi solo “superiori alla media”, invece, fino alle 19 e situazione normalizzata verso sera, dalle 19 alle 21.

» leggi tutto su www.ivg.it