Bordighera outdoor experience, la Pasquetta all’aperto tra i sentieri di Montenero

Bordighera. La Pasquetta a Bordighera è all’aria aperta, tra i sentieri sterrati vista mare del bike park di Montenero: si è svolto oggi l’evento “Bordighera Outdoor Experience” che ha visto centinaia di persone raggiungere la collina di Bordighera per scoprire il fascino dell’entroterra grazie a tour guidati in e-bike di diverse difficoltà ed escursioni a piedi sui sentieri panoramici vista mare. Il tutto completamente gratuito per turisti e cittadini.

«Oggi è una giornata di festa con Bordighera Outdoor Experience – ha detto il sindaco Vittorio Ingenito, che in sella alla sua bici ha partecipato all’evento -. Qui abbiamo investito oltre 150mila euro e abbiamo creato un’infrastruttura turistica insieme alle tante altre che abbiamo ideato per destagionalizzare i flussi turistici».

