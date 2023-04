Borgo dei borghi, Campo Ligure si aggiudica il quinto posto. Toti: “Premiato territorio e tradizioni”

Genova. “Complimenti a Campo Ligure che ha conquistato il quinto posto del ‘Borgo dei Borghi’ 2023. Sono state premiate la bellezza del nostro entroterra, la straordinaria tradizione della lavorazione della filigrana e la qualità della vita di quel territorio. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto, in rappresentanza di tutta la Liguria”. Così il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti in merito al traguardo raggiunto dal borgo della Valle Stura nella decima edizione del contest di Rai3.

“I borghi della nostra regione sono un patrimonio unico di storia, tradizioni e cultura – aggiunge Toti – e una risorsa fondamentale dal punto di vista turistico. Come Regione abbiamo realizzato per questo la campagna ‘Liguria, un mare di borghi’ per valorizzare e promuovere questi piccoli gioielli, a volte troppo poco conosciuti, che non hanno nulla da invidiare alle località più note della nostra regione”.

