Camper in sosta vietata a Marinella, Consulta territoriale: “Questo turismo non lo vogliamo”

“Questa area si trova a Marinella tra il Bagno Ambra e la spiaggia libera Oasi,questi pseudo camperisti hanno pensato bene di usarla come area camper in questo modo”. Sfogo social della Consulta territoriale di Marinella che ha pubblicato una serie di fotografie di un’area improvvisata ad area camper. Per la consulta si tratta di una sosta abusiva. ” Questo tipo di turismo non lo vogliamo a Marinella – continuano – perché aggiunge degrado a degrado e manca di rispetto. Forse andava meglio quando a Marinella esistevano i cartelli che vietavano la sosta ed il campeggio dalle 00,00 alle 24,00. Abbiamo bisogno di regole precise ovunque e non di avventurieri”.

