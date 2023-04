Cinque Terre prese d’assalto anche quest’anno, la situazione è al limite della sicurezza. Per Regione: “Partiti con il botto”

Una folla enorme, come ogni anno. I primi ponti di primavera richiamano migliaia e migliaia di turisti alle Cinque Terre e la ressa alle stazioni è sempre impressionante, ai limiti della sicurezza. Gli appelli per la ricerca di sistemi di gestione del fenomeno si sprecano, ma la situazione è rimasta praticamente quella di qualche anno fa, quando le prime immagini dei turisti in coda per centinaia di metri nel borgo di Vernazza avevano sorpreso il mondo. Ma non abbastanza per disincentivare le masse dal visitare i cinque paesi della costa spezzina nei fine settimana di Pasqua, 25 aprile o 1° maggio, quando la gita ha ottime possibilità di trasformarsi in un calvario.

Le fotografie a corredo dell’articolo, realizzate dal fotografo Cesare Salvadeo, rappresentano l’assembramento di turisti che ieri, domenica di Pasqua, erano diretti alle Cinque Terre. Un vero e proprio assalto ai treni in stazione Centrale.

Il fenomeno dei flussi turistici alle Cinque Terre non conosce soste, ma il turismo di massa e quello mordi e fuggi non si addicono a questo tipo di territorio, né nei borghi, né sui sentieri, dove si finisce addirittura per dover fare la coda.

Dalle stazioni ferroviarie ai sentieri. Una sorta di assembramento che si sposta, in massa, e si diffonde come i rivoli di un fiume. Sia verso il basso, ricadendo sui borghi, che verso l’alto quindi sui sentieri. Con l’inizio della bella stagione, proprio sui sentieri, non sono mancati gli infortuni e situazioni potenzialmente rischiose. In questa primavera 2023, dopo quasi tre anni di un buon numero di presenze con visitatori più che preparati, in questo fine settimana di Pasqua in tanti si sono presentati con poca acqua, tante sneakers e abbigliamenti che limitavano i movimenti (jeans in testa). A vegliare su queste situazioni al limite: il Soccorso alpino. Nello stilare un bilancio dell’ultimo giorno delle vacanze pasquali emerge che “Rispetto al passato c’è un lieve miglioramento- spiegano -. E’ necessario far passare il messaggio che è una questione di sicurezza per tutti: a partire dai visitatori. In questi giorni sui sentieri abbiamo fatto grande opera di sensibilizzazione”.

