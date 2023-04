Controesodo di Pasqua: traffico intenso e code per chi lascia la Liguria e torna verso casa

Numeri record, in fatto di turismo, immagine che si ripresenta anche per chi finita la vacanza torna verso casa. La situazione nello Spezzino è regolare: il traffico è intenso senza particolari congestionamenti sopratutto chi dal mare passa dalla Val di Magra e si rispinge verso Parma. A pesare un po’ sulla viabilità anche l’ultimo casello dove ci sono ancora i lavori in corso. Verso le 18.44 era segnalato, sulla Parma La Spezia, un veicolo in avaria. Dalla provincia dunque ci si allontana senza troppe problematiche, decisamente diverso il nodo genovese.

Sulla Genova Est dopo le 19 è stata segnalata coda in entrambe le direzioni. Traffico a rilento anche all’allacciamento del bivio A12/A7 Milano-Genova. Code a tratti anche tra Chiavari e Genova Nervi. Nel corso della giornata sono state segnalate lunghe code anche al confine tra Francia e Italia.

