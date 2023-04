Coop incontri in visita al Consorzio di irrigazione e bonifica del canale Lunense

“Una nutrita comitiva di soci del gruppo ‘Coop Incontri’ della Spezia ha visitato a Sarzana il Consorzio di irrigazione e bonifica del Canale Lunense, l’ente che gestisce le opere di difesa idraulica del territorio, l’irrigazione dei terreni agricoli e la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio”. E’ quanto si legge in una nota del consorzio che prosegue: “L’incontro è stato organizzata con lo scopo di far vedere da vicino le attività, le funzioni e il parco mezzi del Consorzio, oltre alle bellezze architettoniche della palazzina di via Paci sede storica del Canale Lunense, a un anno dalla conferenza tenuta nel salone Coop di via Saffi alla Spezia, molto apprezzata dai partecipanti, culminata con la promessa di visitare il cuore operativo e la centrale idroelettrica. L’interesse per le tematiche idriche e quello per lo sviluppo e la sicurezza idrogeologica nel comprensorio del Canale Lunense ha spinto gli intervenuti a porre diverse domande e a guardare con attenzione le strutture che consentono l’irrigazione e i potenti macchinari specializzati nella bonifica dei canali e dei colatori dell’acqua piovana”.

“Hanno fatto gli onori di casa del Consorzio Canale Lunense il presidente Francesca Tonelli e il direttore Corrado Cozzani – conclude la nota -i quali hanno posto l’accento sulla crescente attenzione verso le tematiche legate all’acqua e sulle celebrazioni del centenario dell’ente per quanto riguarda l’irrigazione, prima dei saluti finali accompagnati da un momento di cordialità con i partecipanti”.

