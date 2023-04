Dalla palla del +9 ad un inspiegabile +4: il gol di Gaich rimette tutti in gioco. E lo Spezia è chiamato a reagire

Dalla palla del +9 ad un anomalo e inspiegabile +4, tutto in una manciata di ore. Il gol di Adolfo Gaich, che in maniera rocambolesca ha regalato tre punti pesantissimi al Verona rimontando il Sassuolo, ha parzialmente rovinato quello che era stato un week-end d’oro per lo Spezia, capace di strappare un punto ad una tonica Fiorentina reduce da nove vittorie in fila e aumentare il gap salvezza dal terzultimo posto in classifica, proprio in attesa della sfida tra i veronesi e i neroverdi. E chissà cosa sarebbe successo se Eldor Shomurodov avesse deciso di passare il pallone a Cipot nel finale… Fatto sta che lo Spezia da una grande euforia si è ritrovato catapultato in una scomoda situazione, sempre più coinvolto nella lotta per la permanenza nella categoria.

Ma rispetto a qualche settimana fa, seppure il gap con il Verona sia di fatto il medesimo dello scontro diretto del Picco, qualcosa è cambiato. Cremonese e Sampdoria sembrano ormai spacciate, molto distanti dalle Aquile, ma la squadra di Semplici, forte di un cammino in positivo nella differenza tra punti conquistati e partite disputate, è riuscita a riagganciare squadre che sembravano dormire sonni tranquilli. Il Verona resta a quattro punti di distacco, ma lo Spezia ha accorciato ad una sola lunghezza il gap dal Lecce, che dopo la vittoria con l’Atalanta è incappato in sei sconfitte di fila, ed ha anche avvicinato la Salernitana, ora solo a +3 dai liguri. La squadra di Semplici, insomma, è riuscita a coinvolgere altre squadre nella lotta al terzultimo posto, spezzando la rigida dicotomia Spezia-Verona che sembrava destinata ad accompagnarci da qui a giugno. Con nove partite ancora da disputare, il campionato ha tantissimo da dire e tantissimo può ancora cambiare. Se fino a qualche giorno fa la quota salvezza poteva aggirarsi attorno ai trenta punti, ecco che la vittoria del Verona potrebbe aver sparigliato le carte e alzare di un paio di lunghezze il traguardo minimo da raggiungere per restare in Serie A, che continua a restare un obiettivo pienamente alla portata dello Spezia, che continua ad avere il proprio destino nelle mani.

