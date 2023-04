Elezioni Sestri Levante, il candidato sindaco Pistacchi: “Un whatsapp per segnalare le barriere architettoniche”

Sestri levante. Chi meglio di chi vive in prima persona un problema, per segnalarlo e aiutare a risolverlo? “Le barriere, gli ostacoli a una piena fruizione della città da parte di tutti, esistono e spesso si nascondono anche là dov’è sono meno evidenti. Possono essere di tipo architettonico, morfologico, a volte sensoriale. Possono anche essere causati da cattivo funzionamento di impianti oppure, come sempre troppe volte accade, dal comportamento arrogante di singoli” dice il candidato sindaco del centro destra Diego Pistacchi.

“Un’amministrazione comunale ha il dovere di intervenire in ogni circostanza, ma è importante che sappia soprattutto essere aggiornata sulle situazioni che si creano e che possono anche sfuggire a una prima analisi. Per questo uno dei primissimi provvedimenti del mio mandato sarà quello di istituire una mail e un numero whatsapp dedicati alle segnalazioni”.

