Esserci per Ameglia risponde a Fontana: “Il porticciolo è pieno di transenne e in preda al degrado”

Prima di tutto evidenziamo il fatto che sono stati rivendicati solo i lavori riguardanti l’aggiunta di punti luce sulla frazione di Cafaggio, in cui si prevede l’integrazione di alcuni lampioni e la realizzazione di nuove linee, nulla di più (basterebbe leggere con un minimo di attenzione per capirlo!). Sappiamo bene com’è andata la vicenda dell’ammodernamento delle linee di pubblica illuminazione di proprietà di Enel Sole ed a tal proposito ci chiediamo: com’è possibile che Enel Sole abbia realizzato un intervento da 180.000 euro senza che, come dice Fontana, sia stata data dal Comune la copertura finanziaria? La verità è che la copertura finanziaria c’era ed era stata attribuita, dopo il pagamento delle prime due annualità, con la determinazione n. 660 del 27-11-2021, condivisa con gli uffici già dal settembre dello stesso anno dalla precedente amministrazione e portata a termine da quella attuale; già da allora era stato individuato il capitolo di spesa su cui imputare i costi relativi agli anni dal 2022 al 2027. Il problema in realtà è stato che originariamente la rateizzazione doveva concludersi nel 2025 ma l’ultimo atto sopra citato, che ha fatto slittare le due annualità del periodo del Covid 19 dal 2025 al 2027, non è stato accettato da Enel Sole che ha bloccato tutti gli interventi extra. Forse con una miglior gestione dei rapporti tra le parti si sarebbero risolti in modo migliore le problematiche e magari si sarebbe evitato di portare in consiglio il debito fuori bilancio, ma capiamo che probabilmente questo non era di interesse della Giunta.