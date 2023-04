Genoa, Gilardino: “Saltata la fase difensiva, perse un po’ le distanze”

Como. Il Genoa non subiva gol da Modena-Genoa, guarda caso un 2-2, del 19 febbraio. Forse proprio per questo il pareggio fuori casa a Como, che magari poteva essere comunque ritenuto un risultato positivo, diventa eco di sirene che sembravano ormai lontane facendo scordare appunto la mini-impresa di sei partite senza subire reti. Non è che dall’oggi al domani il Genoa abbia dimenticato come difendere, ma a Como sono emerse alcune difficoltà quando il centrocampo è stato scavalcato sulle palle lunghe o non ha fatto filtro sufficiente.

“C’è amarezza e dispiacere per non aver portato a casa il bottino pieno, è normale − commenta Alberto Gilardino in sala stampa − di sicuro dopo questa partita ci sono situazioni da migliorare, ma arrivavamo dagli ultimi giorni con Ilsanker e Vogliacco che non stavano bene, avevano avuto la febbre e la loro partita è sinonimo di attaccamento alla maglia, sotto questo punto di vista non posso dire niente alla squadra”.

» leggi tutto su www.genova24.it