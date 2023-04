Aurigo. Brucia da questa mattina alle 10.30 il bosco di Guardiabella, nel comune di Aurigo. Prati e alberi in fiamme per un incendio che sta vedendo intervenire in queste ore i Vigili del Fuoco e l’elicottero. L’incendio al momento non è ancora spento e si ipotizzano anche alcune ore di intervento.

» leggi tutto su www.riviera24.it