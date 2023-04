Parcheggio selvaggio a San Terenzo, un lettore: “Colpa di politiche turistiche fatte sui numeri e non sulla qualità”

Buongiorno,

ho letto lo sfogo del sindaco di Lerici sul parcheggio selvaggio in piazza Brusaca’.

Giustissima la definizione data e mi auguro che tutti prendano una multa adeguata ma questo penso che sia la logica conseguenza di una politica turistica che in questi anni è stata fatta più sui numeri che sulla qualità.

Un problema antico e qualcuno dirà anche idee preistoriche ma se non hai strutture ricettive e soprattutto spazi adeguati non puoi pensare di reggere certi numeri e chi ci vive o ha vissuto come me sa benissimo di cosa parlo.

Se in più aggiungiamo che nelle ore serali e notturne i controlli sono inesistenti ecco la perfetta simbiosi che porta alla soluzione…più incivili più disastri.

Lettera firmata

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com