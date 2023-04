Polisportiva Prati Fornola ai Campionati italiani Fijlkam

“Molti atleti della Polisportiva Prati Fornola, sotto la guida dei maestri Primo Fruzzetti e Massimiliano Chinca, parteciperanno sabato 15 e domenica 16 aprile ai Campionati Italiani Fijlkam 2023 di Ju Jitsu che si svolgeranno presso il Palazzetto Palapellicone a Lido di Ostia a Roma”. E’ quanto si legge in una nota della polisportiva che prosegue: “Presso il palazzetto comunale dei Prati di Vezzano, sede di allenamento, gli atleti stanno seguendo una dura e impegnativa preparazione per potersi presentare all’evento romano nella migliore forma possibile. La Polisportiva parteciperà con 12 atleti nell’appuntamento più importante della stagione, si cimenteranno nella specialità del Fighting System, che consiste nel fronteggiarsi in combattimenti che prevedono colpi sferrati a distanza e atterramenti a terra e la ricerca della resa dell’avversario. Saranno divisi per categoria di peso ed età in programma nelle due giornate di campionato, gli atleti in gara saranno: 7 per la categoria esordienti, 2 per la categoria cadetti, 1 per la categoria junior e 2 per la categoria senior.”

