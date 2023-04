Portofino: festa di San Giorgio e presenza della Cri durante le festività

Portofino si prepara alla festa più importante del Borgo perché riguarda tutti gli abitanti: domenica 23 aprile si celebra il patrono San Giorgio con un programma scandito dalla tradizione. L’aspetto più spettacolare è l’accensione del falò in piazzetta allo scoccare delle 21 al campanile della Chiesa di Divo Martino.

La solennità di San Giorgio si inserisce nel “ponte” del 25 aprile, Festa della Liberazione che si celebra il martedì successivo. Si prevede quindi un grande flusso di presenze e, percentualmente, la probabilità di prestare soccorsi; affinché nell’eventualità siano più rapidi, il Comune ha sottoscritto un accordo con la Croce Rossa di Santa Margherita (costo 1.860 euro) perché organizzi un presidio nel borgo sia per il periodo pasquale in atto, sia per il ponte del 25, (giorni 8, 9, 10, 22, 23, 24 e 25 aprile). Al momento sono due i soccorsi effettuati: uno sabato 8 e uno ieri domenica 10.

