Sanremo. Ore di panico nella notte appena trascorsa, in via Padre Semeria a Sanremo dove un camion è andato a fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che intorno alle 2 di notte e per un paio di ore sono stati impegnati a spegnare le fiamme.

L’incendio è divampato su un mezzo parcheggiato nel vivaio “Sanremo piante” e sul posto sono accorsi anche i carabinieri per le indagini del caso.

