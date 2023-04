Sanremo, tenta furto in auto e rischia il linciaggio: ladro fermato dai carabinieri

Sanremo. Stava cercando di rubare una borsa all’interno dell’auto di una giovane donna, ma è stato visto dai passanti, che hanno rincorso il ladro, per evitare che fuggisse, e al contempo hanno chiamato i carabinieri. E’ quanto accaduto nel pomeriggio in via Enrico Gavagnin, nell’area adibita a parcheggio nei pressi di Portosole a Sanremo.

Incurante della discreta presenza di passanti, nel pomeriggio di Pasquetta, l’uomo ha forzato la porta del veicolo parcheggiato per prelevare la borsa lasciata al suo interno. Quando i passanti se ne sono accorti, il ladro ha tentato di scappare ma è stato riacciuffato e ha rischiato di essere linciato dalla folla.

