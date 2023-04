Servizi funebri, il direttivo della Pubblica assistenza di Lerici: “Non chiuderemo, ma legge regionale approssimativa e sbagliata”

La questione della legge regionale sui servizi funebri varca i confini comunali e fa capolino anche in quel di Lerici. Ad intervenire sul tema della 15/20, questa volta è il consiglio direttivo della Pubblica assistenza Croce rosso-bianca lericina che in una lunga nota puntualizza su una serie di passaggi. Il consiglio direttivo, che non è la fondazione la quale agisce come ente indipendente e autonomo, si inserisce nel dibattito per la prima volta. Lo stesso consiglio passa da attento osservatore a parte attiva in un dibattito che va avanti di anni e che al momento è tornato in commissione regionale dopo l’ultima proroga. Dopo l’ultima commissione, dai toni accesissimi, il direttivo della Pubblica assistenza di Lerici precisa di voler chiarire la propria posizione. Quello della legge regionale è un tema che si sta confermando una matassa sempre più difficile da sbrogliare.

“La Pubblica assistenza di Lerici non rischia di chiudere, anche se c’è chi la metterà in grandi difficoltà – si legge nella nota diffusa dal consiglio direttivo -.Un’altra doverosa premessa è che comprendiamo benissimo quanto, nel giornalismo di oggi, sia difficile il mestiere del titolista, stretto tra una logica di clickbait derivante dai social network e da restrittive esigenze di estrema sintesi. Per questo, il nostro intervento non vuole affatto essere una polemica nei confronti del titolista con il quale solidarizziamo, né tantomeno di chi ha scritto l’articolo che, se letto interamente come va sempre fatto, riporta informazioni corrette”.

