Turismo, Toti: “A Pasqua siamo partiti col botto, operatori ottimisti”. Boom di turisti a Portofino e nel Tigullio

Liguria. “Siamo partiti col botto, gli operatori sono moto contenti. Nella gran parte del nostro territorio abbiamo registrato il tutto esaurito non solo negli alberghi ma anche nei ristoranti e in tutte le attività legate all’accoglienza. Con questa Pasqua abbiamo aperto una stagione primavera-estate che auspichiamo possa essere anche migliore del 2022, quando abbiamo raggiunto il record di presenze turistiche in Liguria. Segno che le politiche di promozione del territorio, investimento, miglioramento della nostra offerta stanno funzionando bene. Continueremo ad investire e a lavorare sulla promozione, nella consapevolezza che il turismo costituisce un’asset strategico per l’economia della nostra regione, insieme alla cultura e all’enogastronomia”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, traccia un bilancio del turismo in Liguria durante le festività pasquali.

“Siamo assolutamente soddisfatti – aggiunge l’assessore regionale al turismo Augusto Sartori – per i numeri di questi tre giorni di festività in cui, complice il bel tempo, abbiamo avuto numeri davvero ottimi soprattutto sulle riviere, con tassi di occupazione delle camere tra il 90% e il 100% e previsioni molto positive anche per i prossimi ponti, con numerose prenotazioni ad esempio per il 1° maggio e il 2 giugno. Ad esempio Sanremo e Bordighera a ponente, il finalese in provincia di Savona, Sestri Levante, Portofino e Santa Margherita nel Golfo del Tigullio così come le Cinque Terre, Porto Venere e il Golfo dei Poeti sono stati presi d’assalto: lavoreremo per risolvere le problematiche determinate ai flussi molto abbondanti di turisti, confrontandoci con tutti gli operatori del settore e con i sindaci – prosegue Sartori – ma certamente, seppur con delle differenze, è stata una Pasqua strepitosa, con numeri da incorniciare in linea o addirittura superiori allo stesso periodo del 2022 e in piena continuità con l’estate passata. Un risultato frutto sia delle azioni messe in campo dalla Regione sotto il profilo della comunicazione e promozione del territorio sia del coraggio dei nostri operatori, che hanno saputo anche migliorare la qualità dei servizi offerti. Un altro dato positivo è l’arrivo già in questi giorni degli stranieri: confidiamo nelle prossime settimane di recuperare appieno questo segmento, con il ritorno anche degli americani e dei turisti dall’Oriente che stanno tornando ad affacciarsi in Liguria”.

