Bastoni salterà la Lazio per squalifica, stop per due giocatori del Verona

C’è anche Simone Bastoni fra gli squalificati dal Giudice Sportivo dopo il turno pre pasquale di Serie A. Il giocatore salterà dunque Spezia-Lazio in programma venerdì sera al Picco. Una giornata di stop anche per Bianchetti della Cremonese, Coulibaly della Salernitana, Alex Sandro della Juventus, Magnani del Verona, Ndombele del Napoli, Orsolini del Bologna, Veloso del Verona e Schuurs del Torino.

L’articolo In giro per l’Umbertino con undici dosi di coca in tasca, arrestato proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com