Boom di turisti (anche stranieri) in Liguria e nel savonese: “Superati i numeri dello scorso anno”

Savonese. Boom di turisti che scelgono la Liguria e il savonese per trascorrere il weekend di Pasqua, ma non solo. I numeri parlano chiaro e superano quelli dello scorso anno. In crescita anche gli stranieri che tornano a visitare le bellezze del nostro territorio.

“Solo a inizio anno è stato riscontrato, in media, un +103,84% di arrivi e un +69,51% di presenze di vacanzieri stranieri sul territorio regionale rispetto allo stesso periodo del 2022 – affermano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e delegato confederale – La destinazione preferenziale risulta l’area del genovesato, con gli arrivi degli stranieri che balzano a un +131,63% e le presenze a un +91,45%, seguita dai territori dell’imperiese (+102,94% di arrivi e +25,68% di presenze), dal savonese (+103,84% per gli arrivi e + 69,51% per le presenze) e dalla provincia spezzina (+71,23% di arrivi e + 50,42% di presenze), con le Cinque Terre che continuano a figurare come meta amata tutto l’anno in ogni parte del mondo”.

