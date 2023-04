Calcio, Ceriale. Brignoli in vista del Legino: “Faremo di tutto per vincere”

Dopo la vittoria di settimana scorsa contro il Bragno, il Ceriale esce con i tre punti anche dal Ferrando battendo 2 a 1 la Baia Alassio: a segno Lenny Castagna e il giovanissimo Mattia Di Fino, che ha deciso la sfida proprio con il suo gol.

“La classica partita di fine stagione con annesso il primo caldo – analizza mister Davide Brignoli -. I nostri avversari ci hanno messo impegno e noi abbiamo tenuto bene il pallone. Sono soddisfatto della prestazione generale tuttavia il risultato è stato tenuto troppo in bilico e bisognava chiuderla prima. Sono molto felice per il gol di Mattia, che tra l’altro era il suo compleanno, ma come sono contento di tutto il parco giovani che ho a disposizione, avendo anche cinque 2006 ad allenarsi con noi in pianta stabile. Si tratta di ragazzi che hanno buoni margini di crescita e necessitano di un supporto dai giocatori più esperti”.

