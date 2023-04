Calcio. Pane, amore e Sestri Levante: “Serie C dedicata a Nicola Caranza”

Toccare il cielo con un dito è ancora più bello quando si parte dal punto più basso. Ed è quello che è successo al capitano del Sestri Levante Massimiliano Pane, che ha vissuto il dolore della retrocessione in Eccellenza. Un ferita rimarginata dalla gioia immensa per la promozione in Serie C al termine di un campionato maestoso. Felicità difficile da descrivere perché vissuta da chi con il rossoblù levantino gioca da 10 anni. Un successo, rimanendo legati al cielo, dedicato al capo ultras Nicola Caranza, scomparso lo scorso anno.

Il Sestri Levante è sceso oggi in campo per concludere la partita dello scorso 15 marzo sul campo del Ligorna, interrotta a inizio secondo tempo per l’infortunio dell’arbitro. I “corsari” avevano meno di un tempo, si ripartiva dal 47′, per evitare la sconfitta. Il goal del definitivo 1 a 1 è stato siglato da Forte al 68′, che ha così replicato a quasi un mese di distanza alla marcatura di Gulli.

