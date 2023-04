Confronto-scontro per il piano sanitario. Regione: “Vogliamo riaprire il PPI di Albenga prima dell’approvazione”, Tomatis: “Non basta”

Albenga. Da una parte la Regione: “Vogliamo riaprire il ppi prima dell’approvazione del piano socio-sanitario da subito attivo h24 nei periodi di emergenza, poi grazie ai privati e al supporto del Santa Corona a pieno regime”, dall’altra il Comune: “Bene come soluzione emergenziale, ma non basta. Ritorneremo alla carica per il pronto soccorso”.

Era partito con il classico termine “confronto”, ma man mano che passavano i minuti ha assunto i contorni dello scontro, per poi ritornare sui binari della diplomazia sul finale. Fumata grigia, per ora, e partita che non finisce qui.

