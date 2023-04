Elezioni Sestri Levante, Solinas: “Il mio impegno per l’ospedale e per il rafforzamento della sanità territoriale”

Sestri Levante. Il candidato sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas plaude all’attivazione dell’ambulatorio “Il medico per tutti” presso l’ospedale cittadino e conferma il suo impegno per la piena attuazione delle previsioni riguardanti il polo ospedaliero sestrese contenute nel PNRR e nel Piano Sociosanitario regionale.

“Il nuovo servizio del ‘Medico per tutti’, nato in collaborazione con i medici di medicina generale, va nella giusta direzione del rafforzamento della sanità territoriale, obiettivo per la cui concretizzazione mi batterò in maniera determinata in caso di elezione a sindaco di Sestri Levante”, dichiara Solinas.

» leggi tutto su www.genova24.it