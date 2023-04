“Fionda di Legno” ad Albenga, via alle prenotazioni del posto da sabato 15

Albenga. La ventesima Fionda di Legno dei Fieui di caruggi sarà consegnata alla vincitrice o al vincitore 2023 da Antonio Ricci domenica 28 maggio alle ore 18 nel Teatro Ambra di Albenga.

“Si prevede, come sempre, la sala completamente esaurita in ogni ordine di posti. Proprio per questo – spiegano i Fieui – allo scopo di evitare un afflusso disordinato e concentrato in poco tempo il giorno stesso della premiazione, per accaparrarsi i posti a sedere, da alcuni anni è stato istituito, anche per ragioni di sicurezza, il sistema delle prenotazioni con offerta a scopo benefico”.

