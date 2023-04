Funivia di forte Begato, Giampedrone replica alla Lista Sansa: “La politica non entra nei dibattiti tecnici”

Genova. Si accende anche in Regione lo scontro sulla funivia di forte Begato dopo che l’ente di piazza De Ferrari ha deciso non assoggettare il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (Via), permettendo così un’accelerata di circa sei mesi sulla tabella di marcia dei lavori. Sul tema ha presentato un’interrogazione in aula la consigliera Selena Candia della Lista Sansa, chiedendo al presidente Toti e all’assessore Giampedrone “se intendano adoperarsi affinché siano coinvolti nel processo decisionale gli abitanti dei quartieri interessati dall’opera”.

Secca la replica dell’assessore regionale alle Infrastrutture e all’Ambiente: “La politica non entra nel merito dei dibattiti tecnici, ognuno deve fare il suo mestiere. O si pensa che chi firma sia in malafede oppure, se si pensa che esistano valutazioni tecniche errate, si impugnino i documenti al Tar, altrimenti gli esiti si prendono e ognuno fa le considerazioni che ritiene opportune. Sarebbe grave se la maggioranza o la minoranza di quest’aula decidessero su procedimenti di tipo tecnico”.

