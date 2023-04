Savona. Anche quest’anno i Pessimi Elementi, il gruppo degli ultras del Savona, hanno consegnato colombe pasquali a tutti i reparti dell’ospedale San Paolo.

Un piccolo ma significativo gesto per ringraziare il personale ospedaliero per la dedizione che ogni giorno mette nel proprio lavoro a servizio degli altri e per manifestare la propria vicinanza ai pazienti in un momento difficile della loro vita.

» leggi tutto su www.ivg.it