Illuminazione, Fontana replica a Esserci per Ameglia: “hanno chiesto rateizzazione e si sono dimenticati di pagare”

“La replica dei consiglieri di minoranza impone un mio ulteriore intervento. I fatti stanno in poco posto: nel 2016 era stato affidato a Enel Sole l’incarico di eseguire lavori di ammodernamento degli impianti con partenza immediata e pagamento rateizzato con scadenza al 2025. Fino al 2018 le rate sono state pagate, poi non sono più stati stanziati i fondi per le rate 2019/2020/2021. Al momento del nostro insediamento (ottobre 2021) abbiamo trovato fatture non pagate emesse da EnelSole nel 2019 e 2020. Sono stati svolti diversi incontri con i rappresentanti di Enel Sole per allungare il periodo di rateizzazione visto i due anni insoluti, ma la possibilità è stata negata viste le fatture già emesse. Si è reso così necessario riconoscere il debito fuori bilancio per sbloccare la situazione, pagare l’insoluto e così consentire l’esecuzione dei lavori di integrazione dei lampioni fermi da tempo a causa dei mancati pagamenti. Insomma loro hanno chiesto la rateizzazione e si sono dimenticati di pagare e i soldi li abbiano dovuti trovare noi. Altro che Covid…

Per quanto riguarda la situazione del porticciolo, qui non si tratta di buoni o cattivi rapporti con il gestore, ma di rispetto o meno degli obblighi di contratto. Le aree transennate poi sono state oggetto di ordinanza di ripristino ed è in corso un contenzioso con il gestore che riguarda proprio quelle zone. Per l’argine invece ricordo che era lo stesso assessore regionale Giampedrone, in uno spot della Regione Liguria a rivendicare la bontà di questo intervento che, stando a lui, “completa la messa in sicurezza del fiume Magra”. O sbaglio?”

