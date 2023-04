In giro per l’Umbertino con undici dosi di coca in tasca, arrestato

Nel pomeriggio di oggi gli agenti della Poligia Locale della Spezia hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio un uomo di 56 anni, reato che gli era già costato un arresto da parte dei Carabinieri nel gennaio scorso. In seguito all’udienza di convalida era stato disposto l’obbligo di firma, ma data la sua inottemperanza, era stato aggravato nel divieto di dimora alla Spezia. Oggi gli agenti lo hanno notato aggirarsi con fare sospetto all’Umbertino e, quando ha fatto ingresso in un circolo abitualmente frequentato da stranieri, hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a controllo personale, all’esito del quale sono state sequestrate undici dosi di cocaina pronte per essere spacciate. L’uomo, di origine dominicana, trascorrerà la notte nella camera di sicurezza del Comando di viale Amendola e domani mattina affronterà il processo per direttissima alle ore 11. Ovviamente l’episodio sarà segnalato alla Questura affinché, dal punto di vista amministrativo, siano valutati eventuali provvedimenti di competenza, nei confronti del circolo.

